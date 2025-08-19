Yangın tedbirleri ele alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş başkanlığında, yangın tedbirleri konusunda aktif olarak görev alan İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Başkanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve Orman Dairesi temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, yangın risk alanları kapsamlı şekilde gözden geçirilip, bu alanlarda kurumlar arasında maksimum işbirliği ile alınan tedbirlerin artırılması gündeme geldi.

Açıklamada, “Bu kapsamda Kıb-Tek elektrik hatları ve trafo çevrelerinde aldığı tedbirler ortak bir çalışma ile tekrar gözden geçirilecek, Orman Dairesinin ormanlık alanlardaki tedbirlerini ve yolların tekrar gözden geçirilmesi gibi çalışmalar yapılacaktır.” ifadesine yer verildi.

Önceden haritalanan hassas bölgelere öncelik verileceği vurgulanan açıklamada, altı ilçede görev yapmak üzere katkı koyan kurumlardan oluşan 10 ekibin yarından itibaren sahada görev yapmasına karar verildiği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, yangınların önlenmesinde kurumların yanında vatandaşların da sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Çavuş, “Her bireyin ormanlarımızı ve doğal yaşamı korumada payı büyüktür. En küçük bir ihmalin dahi büyük felaketlere yol açabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle yaz aylarında çok daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

