Rumlar boş durmuyor

Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ettiği için İngiliz Milletvekili Afzal Khan’ı şikayet eden İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Rumlar şimdi de Türkiye ile 40 adet “Eurofighter Typhoon” savaş uçağı satışını da öngören savunma iş birliği anlaşması yaptığı için Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’ndan “izahat” istedi.

Türkiye-İngiltere savunma iş birliği anlaşmasının geçen ay açıklandığını hatırlatan Fileleftheros’un haberine göre “İngiltere Kıbrıslılar Konseyi Yönetim Kurulu” İngiltere Savunma Bakanı’na bir mektup yazarak Türkiye’nin iç ve dış politikasına atıf yaptı ve “anlaşmanın siyasi, etik ve askeri etkilerinden kaygı duyduğunu" iletti.

Mektupta “İngiliz hükümetinin Ankara’dan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının (Güney) Kıbrıs ve Yunanistan gibi Birleşik Krallığın müttefiklerine karşı kullanılmayacağına dair yazılı teyit alıp almadığının netleştirilmesi” talep edildi.

“Türkiye’nin, yeni nesil savaş uçağı geliştirme programını güçlendirebilecek olası teknoloji transferine yönelik kaygı duyulduğu” belirtilen mektupta “bu tür şeylerin Doğu Akdeniz’deki güçler dengesini olumsuz etkilemesinin kuvvetle muhtemel olduğu” iddia edildi.

Rumların Kıbrıs sorunuyla ilgili bilinen iddialarına da yer verilen mektupta Türkiye’nin Barış Harekatı’nı hava üstünlüğü ile gerçekleştirdiği ve Türk Hava Kuvvetleri’nin “garantiler olmadan” güçlenmesinin “çok endişe verici olduğu” belirtildi.

Teyit istediler

İngiltereli Rumların örgütlü olduğu konseyin yönetim kurulu İngiliz hükümetine “ortaya çıkan tehlikeleri inceleme, anlaşmanın şartlarını netleştirme ve Ankara ile savunma iş birliği anlaşmasının (Güney) Kıbrıs’ın, Yunanistan’ın ve diğer müttefiklerinin güvenliğini baltalamayacağının güvenceye alındığını (konseye) bildirme” çağrısı da yaptı.

“İngiltere Kıbrıslılar Konseyi”nin Londra’daki karar merkezlerinde Rum çıkarlarını ileri götüren ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlayan bir konsey olduğunu belirten gazete, örgütün zaman zaman Başbakan ve Dışişleri Bakanı gibi İngiliz hükümetinin üst düzey yetkilileri ile BM Genel Sekreteri gibi Kıbrıs sorununa müdahil uluslararası unsurlara benzer mektuplar gönderdiğini de yazdı.

Habere göre İngiltere Savunma Bakanı’na hitap edilen bu mektuba Doros Partasidis, Andonis Savvidis, Spiros Neofitu, Mari Nikolsbu, İlias Dinenis, Spiros Papaharalambus, Yannis Stergidis, Stella Protopapas, Luis Loizu, Yorgos Hacipavlis, Andonis Dimitriu, Elis Ksenofondos, Pandelis Dimostheonus, Dr. Serafim Kiriakidis, Nikos Savvidis, Andreas Tamburidis ve Dr. Savvas Hacifilippu imza koydu.