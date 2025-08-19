Bağlantıları araştırılıyor

Lefkoşa’da düzenlenen “Kod 1000” operasyonunda 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain, 100 gram toz madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 215 TL ile 640 Euro nakit parayla yakalanan 25 yaşındaki Çağrı Akartürk hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Okaliptüs ağaçlarının altında park edilmiş araca gizlenen uyuşturucu maddelerini almaya gittiği esnada suçüstü yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Zanlının telefonunun şifresini polise vermediği, DATA İnceleme Şubesinden yardım talep edildiği belirtildi.

Polis, 13 Ağustos tarihinde Ortaköy’de okaliptüs ağaçlarının altında atıl bir şekilde bırakılan araçta uyuşturucu olduklarına dair bilgi aldıklarını ve Kod 1000 operasyonu düzenlediklerini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında pusu görevine başladıklarını; 14 Ağustos’ta zanlının araçla olay yerine geldiğini ve anahtarla ağaçların altındaki aracı açıp içeri girdiğini kaydetti.

Polis, zanlının araç içerisinde bir şeyler yaparken, ekiplerin yanına gittiğini, bu esnada aracı kilitlediğini açıkladı. Polis, camların kırılarak, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının bu kez de elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalışırken, yere düştüğünü ve kısa süre sonra yakalandığını belirtti. Polis, araçta ve bagajda yapılan aramada 100 gram uyuşturucu olduğu düşünülen toz madde, 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain, hassas terazi, 3 bin 215 TL, 640 Euro, cam kavanoz bulunarak, emare alındığını açıkladı.

DATA İnceleme Şubesi devrede

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini; naylon parçalarının üzerinde parmak izi incelemesi başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının telefonunun şifresini polise vermediğini, DATA İnceleme Şubesinden yardım istendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.