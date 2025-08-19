Gönderin gitsin!

Ercan Havalimanı’nda bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve 4 günde yargılanarak para cezasına çarptırılan Hasan Hüseyin Aksu yine rahat durmadı. Gönyeli’de bir otelde konaklayan zanlı, otel odalarında ciddi hasara yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Polis memuru; Gönyeli’de bir otele yerleşen zanlının 15-16 Ağustos 2025 tarihleri arasında 2 ayrı odada bulunan banyo çeşmeleri, havluluklar, askılıklar, tuvalet aparatları ve priz kapaklarını yerinden söktüğünü söyledi.

Polis, zanlının perdelere ve ahşap sehpaya da zarar vererek toplam 50 bin TL hasara neden olduğunu açıkladı. Polis, 16 Ağustos’ta otel resepsiyonuna giden ekiplerin; zanlıyı bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği sırada suçüstü yakaladığını belirtti.

Polis, zanlının 10 Ağustos’ta KKTC’ye ilk kez giriş yaptığını, daha önce Ercan Havalimanı’nda benzer bir suçtan tutuklandığını hatırlattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Ne olmuştu

Zanlı, 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ercan Havalimanı gelen yolcu salonu içerisinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Zanlı, 12 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 4 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmişti. Zanlı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmış, 14 Ağustos tarihinde para cezasına çarptırılmıştı.

