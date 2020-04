Can kaybı 174 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 686 bine, ölenlerin sayısı ise 175 bine ulaştı. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 531 artarak 20 bin 796'ya yükseldi. Öte yandan son bir günde İtalya'da 531, İngiltere'de 823, İspanya'da 430, ABD'de 1684 can kaybı gerçekleşti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 686 bin 212 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 536 bin 673'e ulaşırken, virüs nedeniyle 175 bin 759 kişi hayatını kaybetti.

Fransa

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 531 artarak 20 bin 796'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 667 artarak 181 bin 441'e ulaştığını söyledi.

Covid-19 nedeniyle 5 bin 433'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 106 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 13 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1772 artarak 39 bin 181'e çıktığını dile getirdi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 531 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 900'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 896'ya yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 20 bin 796 olduğunu kaydetti.

Salomon, can kayıplarının 32'sinin Fransa'nın deniz aşırı ülkelerinde yaşandığını belirtti.

İtalya

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi. Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 183 bin 957'ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 51 bin 600'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 471 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya, dünyada en çok Coronavirüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 509'dan 17 bin 337'ye, vaka sayısı 4 bin 301 artarak 129 bin 44'e çıktı. Son 24 saatte 11 bin 626 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 397 bin 670'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 535 bin 342'ye yükseldi.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449 ve 823 olarak kayıtlara geçti. 24 saat içindeki can kaybının 449'dan 823'e çıkmasının hafta sonu verilerinin hafta içi kayıtlara geçmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

ABD

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 825 bin 183 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.

İspanya

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.

İran

İran’da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 391’e, vaka sayısı ise 85 bin 996’ya yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 391’e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1194 artarak 85 bin 996’ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 311’inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 63 bin 113 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran’da Kovid-19’un ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Avustralya

Avustralya’da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 74’e çıkarken, son 24 saatte sadece 22 kişide virüs tespit edildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19’a yakalanan biri kadın iki kişi Sydney’de tedavi gördükleri farklı hastanelerde hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte NSW’de Covid-19’dan ölenlerin sayısı 33’e çıkarken, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Öte yandan son 24 saatte yapılan testlerde yalnızca 22 kişide virüs tespit edilmesi, son haftalarda başlayan yeni vaka sayındaki düşünün devam etmesi olarak değerlendirildi.

Resmi verilere göre ülke genelinde yaklaşık 445 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 6 bin 647 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Covid-19 nedeniyle hastalanan 4 bin 291 kişinin de iyileştiği kaydedildi.