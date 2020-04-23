Rehavete kapılmayın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, içinden geçilen koşullarda süreci akıl yolunda, tedbirli, karamsarlığa kapılmadan ve dayanışma içinde yürütmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir yayında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, içinde bulunan ortamın siyasi çekişme ortamı olmadığını, siyasette, sağlıkta, ekonomide ve diğer tüm alanlarda birlikteliğin sağlanması gereken günlerden geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, testlerde fazla pozitif vaka çıkmamasının memnuniyet verici olduğunu ama rehavete de kapılmamak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığının, ülkedeki koronavirüs salgını döneminde sağlık ve ekonomi alanında yürüttüğü çalışmaları sıralayan, bunların hiçbirinin siyasi tartışma ve çekişme gerekçesi olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siz siyaset yapmıyor musunuz?” sorusu üzerine, “Ben siyaseti toplumun yararına iş yapmak, kamuya dönük hizmet olarak algılarım. Bana göre siyaset sorunların çözümü için katkı yapma sanatıdır. Sorunların çözümüne vermeye çalıştığımız katkı tümüyle bu siyaset anlayışıyla ilgilidir. Siyaseti bu söylediğim felsefeden farklı şekilde, başka türlü anlamak ve yapmak da benim katılmadığım bir bakış açısıdır” diye konuştu.

“Türkiye ile ilişkileri koparmak değil…”

Soru üzerine, Türkiye’den yapılan ve yapılacağına inandığı katkılar konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı kanaatini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bütün dünya ile diyalog isterken Türkiye ile diyalog istememe gibi bir durumumuz olabilir mi? Biz, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil sağlıklı bir zeminde ilerletmek isteyen insanlarız” dedi.

Birlikte hareket etmenin önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs sürecinde kriz yönetimindeki rolüne ilişkin bir soruya karşılık, hem lider olduğunu, hem gelişmeleri takip durumu gözlemlediğini, yeri geldikçe de öneri yaptığını kaydetti.

Toplumun tüm kesimlerinin dertleriyle ilgilendiğini ve Cumhurbaşkanlığı olarak elden gelen her türlü katkıyı yapmaya çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kimseyle de çekişme halinde olmadığını söyledi.

