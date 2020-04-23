Güney'de ‘Şartlı’ çalışma izni

Covid-19 ile mücadelede Rum Yönetimine danışmanlık yapmakta olan uzmanlar grubu üyelerinin, normal hayata dönüş için ortaya koyduğu öneriler, Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros “Canlanma Yol Haritası… İşte, Normalleşmeye Nasıl Döneceğimiz ve Ekonominin Hangi İşletmelerle Yeniden İleri Gideceği… Bilim İnsanları ve Başkanlık Kısıtlamaların Aşamalı Olarak Kaldırılmasına Karar Veriyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde uzmanlar grubunun bugün yol haritası hakkında bilgi vermek üzere Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini yazdı.

Gazete düşünülmekte olan yol haritasının detaylarını, yine uzmanlar grubu üyelerini kaynak göstererek aktardı.

Habere göre Mayıs ayı başlarında gece sokağa çıkma yasağının ve gündüzleri, kişi başına bir kez olan sokağa çıma izinlerinin günde 2-3’e çıkarılmasıyla başlayacak. Mayıs ayı ortalarında yapılacak özel düzenlemeler ve önlemler ile çalışanları halk ile doğrudan temasta olmayacak veya kontrollü temas edecek işletmeler açılacak. Öncelik şantiyelerde, ardından da berberler/kuaförlerde olacak.

Yaz başlarında kontrollü sayıda müşteri kabul etme şartıyla konfeksiyon, oyun mağazaları ve diğer alışveriş merkezlerinin, Haziran ortalarında, kontrollü sayıda kişinin girmesi şartıyla kiliselerin açılması bekleniyor. Aynı dönemde, covid-19 enfeksiyonunda Güney Kıbrıs ile aynı veya daha iyi süreçte olan ülkeler için havaalanlarının açılması inceleniyor.

Uzmanların spor organizasyonları için de antrenmanların Mayıs ayı içerisinde, şampiyonaların da Haziran’da seyircisiz olarak başlamasını önermesi bekleniyor.

Gazete yeniden işe başlaması beklenen ilk yerlerin inşaat şantiyeleri, çok az sayıda çalışanı olan veya berber, kuaför, güzellik merkezi gibi randevu ile çalışabilecek işletmeler, araba galerileri olacak gibi göründüğüne dikkat çekti. İkinci aşamada ise lokanta, kafe gibi yerlerin yine kısıtlı olarak işe başlayacağı ve en son da sinema, tiyatro ve ticaret merkezlerinin bulunduğu belirtildi.

Mayıs başında başlayabilir

Alithia gazetesi “Tedbirlerin Gevşetilmesi ve Ekonominin Yeniden Başlaması Mayıs Başlarında… Başkanlık’ta Toplantılar” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in ekonomi camiası ile dün yaptığı görüşmelerden ve covid-19 konusunda kendisine danışmanlık yapmakta olan uzmanların değerlendirmelerinden, Mayıs başı itibarıyla kısıtlama önlemlerinin gevşetilmeye ve ekonominin yeniden harekete geçirilmeye başlanacağının ortaya çıktığını yazdı.

Bütün paydaşların görüş ve önerilerin hafta sonuna kadar Anastasiadis’in başkanlığını yaptığı bakanlar komitesine, oradan da 29 Nisan’da Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağını yazan gazete, ekonominin yeniden harekete geçirilmesi yol haritasının da Bakanlar Kurulu tarafından resmen açıklanacağını kaydetti.

Haravgi haberi “Önce Şantiyeler-Küçük İşletmeler Açılıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde turizm sektörünün, pandeminin diğer ülkelerdeki seyrine de bağlı olarak en sona bırakılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 10:38