Thalassaemia Derneği huzursuz

Thalassaemia Derneği, sosyal medyada, bir şahıs tarafından Thalassaemia Merkezi’nde özveriyle görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karşı haksız ve yersiz karalamaya kampanyası başlatıldığını belirterek, kınadı

Dernek, pandemi günlerinde de doktor, hemşire ve yöneticilerin hastaların tedavisi ve kan ihtiyacının giderilmesi yönünde özveri ile çalıştığını vurgulayarak, kişisel bazda yapıldığını belirttiği karalama kampanyasına yanıt verdi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Son günlerde, bir talasemili şahıs tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlar sonucu Thalassaemia Derneği olarak bir basın açıklaması yapma gereği oluşmuştur. Bu şahsın, bu zor dönemde, büyük özveri ile gece-gündüz demeden çalışan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza karşı haksız ve yersiz bir karalama kampanyası başlattığını esefle gözlemlemekteyiz.

Thalassaemia Derneği olarak bu şahsın başlatmış olduğu karalama kampanyasını kınıyor ve bu görüşlerin kesinlikle derneğimizin görüşleri olmadığını belirtmek istiyoruz…”