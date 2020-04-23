Çin'de hayat normale dönüyor 

Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sonrası normalleşmeye girdi. Toplu alanlar ve AVM'lerin açılmasının yanı sıra yasakların da kalkmaya başladığı Çin'de başkent Pekin, Wuhan ve Şanghay kentlerindeki günlük yaşam görüntülendi. İşte Çin'in günlük yaşantısından yansıyan fotoğraflar…

