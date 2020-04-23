Tatar: Hükümet uyumlu

Başbakan Tatar, katıldığı bir programda gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümetin kurulalı yaklaşık 1 yıl olduğunu kaydeden Başbakan Ersin Tatar, bu sürede ülkenin meselelerinin çözülmesi için birçok çalışmaları olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Mali ve İşbirliği Protokolü’nün 20 Temmuz’da imzalandığını dile getiren Tatar, bu sayede uzun süre sonra ülkeye para akışının sağlandığını ifade etti.

“Türkiye’den KKTC’ye su gelmesini sağlayan hattaki kopmanın giderilmesi için Türkiye’nin bu zor dönemde bile yaklaşık 500 milyon TL’lik ihaleye çıktığını” belirten Tatar, söz konusu suyun önümüzdeki aylarda tekrardan ülkemize akacağını böylece sıkıntı olabilecek bir konunun giderilmiş olacağını kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye her türlü sağlık malzemesi ve ilaç konusunda çok büyük desteğinin olduğunu belirten Tatar, “ Türkiye ve mücadeleye destek veren tüm kurum kuruluşlara, şirketlere ve kişilere” teşekkür etti.

Tatar, hükümette alınan bütün kararların uyum içerisinde alındığını söyledi.

"KKTC çok cazip hale gelecektir"

Tatar şu şekilde devam etti: “CNN Türk’ü açtım bu sabah tesadüfen. KKTC’de 3 gündür vaka yoktur dedi. Bu bütün Türkiye’ye yayılıyor. Başarıyla bu süreci yürüten KKTC çok cazip hale gelebilecektir. Çok da uzun zaman almadan toparlayacağımıza inanıyorum.”



"Tüm milletvekillerine eşit mesafedeyim"

Hükümetin kurulduğu günden bugüne her politikada uyum içerisinde olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, klronavirüs konusunun çok önemli olduğunu kaydetti ve bir bütün olarak bu işin üstesinden gelineceğini dile getirdi.

Tüm milletvekillerine eşit mesafede olduğunu kaydeden Tatar, UBP olarak bir bütün olduklarını ifade etti.

Zamanı geldiğinde bir kabine değişikliğinin gerekirse yapılabileceğini belirten Tatar, “koronavirüsü bir geçirelim, sağımıza solumuza bakalım. Önemli olan budur” şeklinde konuştu.