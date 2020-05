Can kaybı 330 bini geçti

Dünya genelinde Coronavirüs vaka sayısı 5 milyon 124 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 330 bine yükseldi. Küresel salgınla dünyanın savaşı devam ederken, ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi. Coronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'yi Rusya takip ediyor.

Öte yandan son bir günde ölü sayısı, İspanya'da 27 bin 940'a, İtalya'da 32 bin 486'ya, Fransa'da 28 bin 215'e yükseldi.

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 124 bin 962, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 bin 803'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 43 bin 139 olarak belirtiliyor.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 28 bin 215'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1735 artışla 218 bin 679’a ulaştı. Covid-19 nedeniyle 1745'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 583 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 43 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 530 artarak 63 bin 858 oldu. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 870'e, bakımevlerinde 10 bin 345'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 215'e çıktı.

İtalya

Coronavirüsü salgını nedeniyle İtalya'da son 24 saat içinde 161 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 32 bin 330'a yükseldi. Vaka sayısı da 665 artarak 227 bin 364 oldu.

Coronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan İtalya Sivil Savunma Ajansı, ülkede test sayısının 3 milyon 171 bin 719’a yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, tedavisinin ardından iyileşen hasta sayısının 2 bin 881 artarak 132 bin 282’ye çıktığı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da yoğun bakımdaki hasta sayısında bugün de düşüş yaşandı. Son bir gün içinde yoğun bakımda yatan hasta sayısı 716’dan 676’ya düştü.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak toplamda 27 bin 940'a çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, önceki gün 95 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı dün 48'e düştü. Covid-19 hastalarında günlük ölüm sayısı beş gündür 100'ün altında çıkarken, son 24 saatteki 48 ölüm sayısının olağanüstü halin ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana en düşük istatistik olması dikkati çekti.

Madrid'in ardından virüsten en fazla etkilenen bölge olan ve son günlerde ülkedeki en yüksek verilerin çıktığı Katalonya özerk yönetimindeki ölü ve vaka sayıları, "verilerin doğrulanmasıyla ilgili bir sorundan dolayı" dün açıklanan güncellemelere dahil edilmedi. Bakanlık, son rakamların ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 940 olarak verdi. PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısı da 344 oldu ve toplamda vaka sayısı 233 bin 37'ye çıktı.

ABD

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.

ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor. New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.

Brezilya

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı ise 293 bin 357'e yükseldi.