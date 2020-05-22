İki kutu kola pahalıya patladı

Lefkoşa’da Dereboyu Market’in önünde bulunan buzdolabının kilidini kırıp, iki kutu içecek çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan, üzerlerinde yapılan aramada bıçak ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar ele geçirilen Mohannad Qoudah ve Abdelrahman Alazzeh hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Polis, yaptığı soruşturma sonucu zanlıların tasarrufunda bulunan ilaçların doktor tarafından reçete edildiğini belirledi.

Üniversite öğrencisi olan iki zanlı bu suçlamadan kurtulurken, bıçak taşıma ve hırsızlıktan dolayı teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mohannad Qoudah ve Abdelrahman Alazzeh’ın

17 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dereboyu Market’e ait buzdolabının kilidini kırıp 8 buçuk TL değerinde içecek çaldıklarını söyledi. Zanlıların 18 Mayıs tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerlerinde ve evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Alazzeh’in üzerinde bıçak ve Qoudah’ın üzerinde yeşil reçeteye tabi 21 hap bulduklarını kaydeden polis, birlikte kaldıkları evde ise 80 adet daha hap ele geçirildiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlıların evinde 2 kutu içecek bulduklarını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturma sonucu zanlıların tasarrufunda ele geçirilen 101 hapın reçetesinin olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların reçetesiz ilaç bulundurma suçundan aklandığını belirterek, bıçak taşıma ve hırsızlık suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Qoudah’ın 5 bin, Alazzeh'in ise 7 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.