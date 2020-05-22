Güney Kıbrıs'ta vaka sayı'sı 923 oldu

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 647 test sonucunda bir yeni pozitif vaka tespit edildi. Yeni vakayla toplam sayı 923'e yükseldi.

Yeni vakanın Baf’ta daha önceden tespit edilen bir hasta ile teması olan şahıs olduğu belirtildi. Güneyde toplam test sayısı 95 bin 250’ye çıkarken, kayda geçen can kaybı 24’te kaldı.