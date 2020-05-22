CMC temizlik bekliyor

Lefke'deki CMC alanının işletmecisi Port İsbi Cyprus Free Zone Marine&Logistic Service Ltd.'in sözleşmesi, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

Bakanlar Kurulu'nun 14 Mayıs'taki toplantısında ürettiği ve 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 2003 yılında alınan ve 2007'de, 2012'de ve 2016'da tadil edilen işletme sözleşmesinin feshi için fesih ihbarının gönderilmesine ve tahliye prosedürünün başlatılmasına karar verildi.

Port İsbi Cyprus Free Zone Marine & Logistic Services Ltd.’in sözleşmesine göre 4 yıl içinde maden atıklarının temizlenmesi gerekiyordu.