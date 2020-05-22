Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 105 test yapıldığını, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Pilli, Covid-19 testlerinin, ateş ve öksürük polikliniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kaç gündür test yapıyoruz, virüs vakası görülmüyor ama bu vaka yok anlamına gelmez” diyerek vatandaşlara ‘tedbirleri elden bırakmayın’ çağrısında bulundu.

Olası bir ikinci dalga konusunda da açıklamada bulunan Pilli, “Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak, olsa bile hafif geçecek. Bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, daha kötü de geçebilir” dedi.

Herkesin salgının ne kadar ciddi olduğunun farkına vardığını, önlemleri aldığını ancak açılım süreciyle birlikte her şeyin unutulduğunu belirten Pilli, “Bana göre açılan sektörlerde sıkıntı yok. Asıl sıkıntı kurallara uyulmazsa yaşanacak… Herkes tedbirleri bıraktı. Özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun yüzde 70’i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum” şeklinde konuştu.

31 bin test yapıldı

Dikkatli davranılması ve bireysel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Pilli, virüsün görüldüğü 10 Mart’tan bugüne kadar ülkede yaklaşık 31 bin test yapıldığını belirtti.

Zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Bakan Pilli, “Covid 19 ile yaşadık. Sabahlara kadar uyumadık. Hala olayın etkisindeyiz” dedi.

Pilli, “Eğer gerekli tedbirleri almasaydık, hızlı davranmasaydık vakalar artacaktı, sağlık sistemi çökecekti. Sağlık Bakanı olarak değil 35 yıllık bir hekim olarak da bunun bilincindeydim” şeklinde konuştu.

Ateş ve öksürük polikliniklerine 4 bin kişi başvurdu

Bakan Pilli, 4 hastanede oluşturulan ateş ve öksürük polikliniklerine başvuran semptomlu vakaların tümüne PCR testi yapıldığını da vurgulayarak, bugüne kadar buralara yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Testlerin kaçının PCR, kaçının hızlı test olduğu ve sonuçlarla ilgili görevlendirdikleri bir halk sağlığı uzmanının çalışma yaptığını aktaran Pilli, bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını da ifade etti.

Testleri sürdüreceğiz

Pilli, korona virüs testlerinin ne kadar süre daha yapılacağı ve bu testlere kimlerin tabi tutulacağıyla ilgili soruyu, “Dünyada pandemi devam ettikçe, biz de testleri sürdüreceğiz. Aşının yakın zamanda piyasaya çıkacağını zannetmiyorum” dedi.

Sınır kapıları

Sınır kapılarının ve uçuşların açılması konusundaki soruları yanıtlayan Pilli, kapılarla ilgili Rum mevkidaşı ile konuşmadığını ancak güneydeki ve kuzeydeki sağlıkçıların iletişimde olduğunu, iki toplumlu sağlık komitesinin de bu konuda çalıştığını söyledi.

Pilli, “Sınır kapılarıyla ilgili durum önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.

Bakan Pilli, uçuşlarla ilgili olarak da “Elbette ki başlayacak, tamamen kapalı kalamayız. Sağlık Bakanlığı günü geldiğinde bu konudaki tedbirlerle ilgili de taviz vermeyecek ancak şu an için kesin tarih söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Hangi ülke okulları açtıysa vakalar arttı

KKTC’de 2019-2020 eğitim öğretim yılının bittiğini belirten Pilli, yeni eğitim dönemi için alınacak tedbirlerin o günün şartlarına göre netleşeceğini söyledi.

Pilli, “Hangi ülke okulları açtıysa vakalar arttı. Okulların açılmaması yerinde bir karardır” dedi.



Girne Akçiçek Hastanesi taşınıyor

Sağlığa yatırımların süreceğini dile getiren Pilli, AMATEM’in temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını kaydetti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastanede de düzenleme yapıldığını aktaran Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki haftalarda şartnamenin hazırlanacağını ve ihaleye çıkılacağını, burası için mali kaynağın hazır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı, Girne Akçiçek Hastanesi’ni de buraya taşımayı düşündüklerini dile getirdi.

Kamu hastanelerinin alt yapısında eksiklikler olduğunu, bunların tamamlanması için çalıştıklarını ifade eden Pilli, Gazimağusa’da 6 yataklı yoğun bakım oluşturulduğunu, Girne için 3-4 yoğun bakım yatağı hazırladıklarını açıkladı.