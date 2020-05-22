Hükümet  aciz kaldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, normalleşme ile kafe ve restorantlar dahil açılım sağlandığını, açılmaması gereken mekanların bile sesini yükselterek açılımı elde ettiğini söyledi.

Ataoğlu, hiçbir plan ve programa dayanmayan açılım ve normalleşme süreciyle hükümetin acizliğinin ortaya çıktığını savundu ve sesini yükselten herkes istediğini alırken, sesini çıkaramayanların kaderine terk edildiğini ileri sürdü.

Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşmeyi bile partizanlığı çağrıştıran bir tutumla sürdürmeye çalışan bir hükümet bulunduğunu iddia etti.

Başbakan’ın kapıların açılması ile ilgili olarak “Sağlık Bakanı’nı görevlendirdim” demesini de eleştiren Ataoğlu, Başbakan Tatar’ın Kuzey ve Güney arasında yıllardır sürdürülen prosedürlerden bihaber olduğunu savundu.

Sınır kapılarının açılması yönünde yapılacak girişimlerin ancak, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi nezdinde ve Cumhurbaşkanı kanalı ile yürütülecek çalışmalar kapsamında bir sonuca ulaşılabileceğini kaydeden Ataoğlu, Başbakan'ın, “Sağlık Bakanı'nı görevlendirdim” demesinin bu konudaki iyi niyetin de sorgulanmasını gündeme getirdiğini ileri sürdü.

Ataoğlu, böyle bir konunun, olmayacak yaklaşımlarla bertaraf olabileceği veya sonuçsuz kalabileceğini de ifade ederek, bu noktada hükümetin ve Başbakan’ın sınır kapıları ile ilgili ivedi olarak iyi niyeti ortaya koyacak girişimler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ile istişarenin başlatılması gerektiğini kaydetti.

Ataoğlu’ndan belediyelere ziyaret

Öte yandan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Belediyeler Yasası’nı görüşmek üzere belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, dün Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Belediyelerin yüzde 25 kesintiye uğramasını kabul edilemez bulduğunu vurgulayan Ataoğlu, belediyelerin bu süreçte görevlerinin de ötesinde sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Ataoğlu, bir turizm beldesi olan Girne’nin esnafının, turistlerin tamamının ve öğrencilerin çoğunun ülkeden gitmesiyle zora girdiğini gördüklerini ifade ederek, “Tedbirli davranmaya devam etmemiz ve yeni bir covid-19 vakasıyla karşılaşmamamızı temenni ederim. Umarım bu şekilde bu illetten kurtulacak ve esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız” dedi.

“Muhalefetteyim diye bir köşede oturamam”

Bu arada Fikri Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüştü.

Görüşmede konuşan Ataoğlu, korona virüs ile ilgili izolasyon döneminde belediyelerin gösterdiği olağanüstü çalışmalara dikkati çekti ve tüm belediyeleri ve çalışanlarını kutladı.

Turizm Bakanlığı döneminde bölgedeki sıkıntıların tespit edilerek çözümler üretilebilmesi için iki günlük çalıştay yaptıklarını hatırlatan Ataoğlu, çalıştaydan çıkan sonuçları sivil toplum örgütleri ile masaya yatırarak öncelik sırasına göre sıraladıklarını, ancak çalışmayı tamamlayamadan görev süresinin sona erdiğini anlattı.

Önümüzdeki günlerde Belediyeler Yasası’nın gündeme geleceğini aktaran Ataoğlu, bununla ilgili Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın görüş ve önerilerini dinlemek istediğini belirtti.

Muhalefette olduğu için köşede oturma durumunun olmadığını, gailesinin memleket olduğunu vurgulayan Ataoğlu, belediyelerin Belediyeler Yasası’ndaki sesi olmak için tüm belediyelere ziyaretler başlattığını söyledi.