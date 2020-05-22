Sanayiciler öfkeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) üyeleri yerli üretime yönelik siyasiler ve bürokratlar tarafından yapılan açıklamaların sözden öteye gitmemesinden ötürü üzüntülü ve öfkeli olduklarını söyledi.

Sanayi Odası, üyelerinin katıldığı toplantıda, sanayi sektörünün durumu, koronavirüs salgını sırasında sanayicilerin yaşadığı sıkıntılar ve Kıbrıs Türk sanayisinin geleceğini değerlendirdi.

Odadan yapılan açıklamada, toplantıda söz alan sanayicilerin; “yerli üretime yönelik siyasiler ve bürokratlar tarafından yapılan açıklamaların sözden öteye gitmemesinden ötürü duydukları üzüntü ve öfkeyi dile getirdiği” belirtildi.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, sanayici ve üreticilerin, hükümete yönelik iki yönden ciddi tepki gösterdiğini; Hükümetin ve özellikle Başbakan’ın “yerli üretim, yerli istihdam” söylemlerinin birçok noktada gereğini yerine getirmemesi ve bu sözün altının boş bırakılmasının ciddi tepkilere neden olduğunu kaydetti.

Avunduk, ekonomik daralma ve kayıplarla borçlu işletmelerin faiz yükünün her geçen gün arttığını ifade ederek, tüm ülkelerin salgın sürecinde yerel üretimlerine sahip çıktığını, üretimin korunması ve geliştirilmesine yönelik somut kararlar aldığını; hatta Türkiye Cumhuriyeti’nde ithalatın yavaşlatılarak ithalatın önüne tarifesiz engeller dahi konulduğunu anlattı.

“Ancak ne yazık ki KKTC hükümetinin yerli üretime yönelik desteği sönük ve yetersiz kalmıştır. Bu anlayış devam ettiği takdirde, bir sonraki pandemi veya olağanüstü durumda içme suyu, un, ekmek, dezenfektan ve benzeri ürünleri bile üretemeyecek bir ülke ile karşılaşacağız. Sonuç tam bir kaos olacaktır” diyen Avunduk, hükümetin ekonomi ile ilgili aldığı tedbirlerin yetersiz olduğunu ve bütünlüklü olmadığını savundu.

Sanayi Odası Başkanı Avunduk, yüksek enerji girdi maliyetleri altında ezildiklerini belirttiği sanayicilere, son yılların en düşük petrol fiyatları olmasına rağmen, elektrik ve akaryakıt giderlerinde hiçbir indirim yapılmamasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 10:18