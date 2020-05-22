“Birlikte çalışalım”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan iş yerlerinde çalışanlara maaş desteği verilmesi ve piyasadaki daralma nedeniyle çalışanların kısmi mesai yapmasına olanak sağlanması konusundaki çalışmaların ihtiyacı karşılamaktan ve amaca hizmet etmekten uzak olduğunu savundu.

Yapılan yazılı açıklamada, kapatılan iş yerlerinde çalışanlara aylık bin 500 TL veya daha az miktarda maaş desteği verilmesi kararlaştırılmış olmasına karşın, bu desteğin, 50 günden fazla kapalı kalan iş yerleri çalışanlarına bile sadece bir kez verildiğine dikkat çekildi.

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önerisiyle karar altına aldığı Kısmi Çalışma Kararnamesi’nin, getirdiği istisnalar ve sınırlamalar nedeniyle amaca hizmet etmeyen bir yapıda olduğu ileri sürüldü. Açıklamada “İş yerlerinin kısmi çalıştırabileceği kişiler için kota konulması; ilgili kararnamenin yürürlülük süresinin kısa tutulması ve bu süre sonunda işçi durdurulmasının yasaklanması ilk bakışta dikkati çeken sakıncalardır. Bu sakıncalar, bu kararnameyi daha şimdiden uygulanamaz duruma düşürmüştür” denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sorunları gidermek için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer ekonomik örgütlerin önerilerini dikkate almaya ve birlikte çalışmaya davet edildi.

