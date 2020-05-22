Uyuşturucu transferi sırasında yakayı ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ev arkadaşları olan Mohamed Hussein polise yakın yere uyuşturucu bırakırken, Amar Musa ise tesadüf sonucu yakayı ele verdi.

Mohamed Hussein, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün yakınındaki araç park yerine gidip, bir şahsın alması için ağacın dibine uyuşturucu bıraktı.

Polis ekipleri tarafından fark edilen zanlı suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, yakaladıkları Mohamed Hussein kaldığı apartman dairesinde de arama yaptı. Yasa dışı bir şey bulmayan ekipler apartmandan ayrılırken, merdivenlerde Amar Musa ile karşılaştı. Polisi karşısında gören Musa şüpheli hareketler sergileyince yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan ve ev arkadaşı oldukları öğrenilen zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Ağacın altına uyuşturucu bıraktı

Soruşturmayı yapan polis, Mohamed Hussein’in 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.45 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün kuzey kısmında bulunan araç park yeri içerisinde şüpheli halde yürüdüğünün görüldüğünü anlattı. Polis memuru, Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından fark edilen zanlının takibe alındığını ifade etti.

Polis, zanlının park alanında bulunan ağacın yanına giderek, bel çantasından bir şey alıp ağacın altına attığının görüldüğünü söyledi. Ağacın altında yapılan kontrolde kâğıda sarılı bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu olan bir adet sarma sigara bulunduğunu kaydeden polis, zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Hussein’in emareler ile birlikte Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından teslim alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polise merdivenlerde yakalandı

Polis memuru, zanlının kaldığı apartman dairesinde arama yapıldıktan sonra görevli ekiplerin evden ayrılırken, merdiven ayaklarında Amar Musa ile karşılaştıklarını kaydetti. Polis, ekipleri karşısında gören Musa’nın elinde bulunan sigara paketini atmaya çalıştığını ifade etti. Polis, Musa’nın gözaltına alındığını, sigara paketinde 200 miligram, pantolonun kemer kısmında 2 ayrı paket halinde 2 buçuk gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulduklarını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.