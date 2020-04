Can kayıpları sürüyor

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümler 78 bini aştı, vaka sayısı ise

1 milyon 378 bini geçti. İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

Diğer taraftan ABD'de bir günde bin 300'den fazla ölüm gerçekleşti.

Bununla birlikte, New York'ta 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, İran, İngiltere ve İspanya'da ise vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 1 milyon 378 bin 527 oldu. Virüs nedeniyle 78 bin 110 kişi hayatını kaybederken 294 bin 355 kişi de iyileşti.

İtalya'da ölü sayısı 17 bini aştı

İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

İngiltere’de ölü sayısı 6 bini geçti

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

ABD ilk sırada

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Covid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette Covid-19 vakalarının sayısının 138 bin 836'ya yükseldiğini söyledi. Bir günde 731 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın New York'ta en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Cuomo, toplam ölümlerin sayısının ise 5 bin 479'a yükseldiğini ifade etti.

Siyahilerin oranı yüksek

ABD'de şu ana kadar 370 bin vaka ve 11 bin ölü bulunuyor. ABD'nin Şikago kentinde sağlık yetkililerinin açıkladığı veriler, virüsün (Covid-19) daha çok Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı mahalleleri vurduğunu ortaya koyuyor. Şikago kentinin sadece yüzde 30'u siyahilerden oluşmasına rağmen, virüse vakalarının yüzde 50'si onlardan çıkıyor. Sağlık görevlilerinin açıkladığı verilere göre, Şikago'da 5 Nisan'a kadar 4 bin 680 Coronavirüsü vakası görüldü. Bu vakaların bin 824'ünü siyahiler oluşturuyor. Vakaların 847'si beyaz, 478'i hispanik ve 126'sı da Asya kökenliler. Şikago'da 5 Nisan tarihine kadar yeni tip Coronavirüsten (Covid-19) 98 ölüm gerçekleşti. Söz konusu ölümlerin yüzde 72'sini ise siyahiler oluşturuyor. Şikago Kamu Sağlığı Başkanı Dr. Allison Arwady gazetecilere yaptığı açıklamada, normal şartlarda da, kentte beyazlar ile siyahilerin yaşam oranları karşılaştırıldığında, siyahilerin ortalama 8.8 yıl daha az yaşadıklarının görüldüğünü söyledi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi.

İran

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

Çin'de ocak ayından bu yana ölüm tespit edilmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi. Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

Norveç: Kontrolü sağladık

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip Coronavirüs salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Höie, tedbirler öncesinde ülkede bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

5 milyon 368 bin nüfusu olan, yaklaşık 111 bin kişiye test yapan Norveç'e, 5 bin 755 test pozitif çıktı. Ülkede, 59 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.