Yoksa hepsi iflas eder

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanlar gibi, belediyelerin de devlet çalışanlarından yapılan % 25’lik kesintiden muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Özyiğit; giderlerin arttığı, gelirlerin ise düştüğü bu dönemde, belediyelerin ödediği su ücretlerinin de ötelenmesi gerektiğini vurguladı. Özyiğit, hükümetin bu yanlışlarda ısrar etmesi halinde, belediyelerin iflasa sürükleneceği, beledi hizmetlerin aksayacağı, emekçilerin geleceğinin de tehlikeye atılacağı uyarısında bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit katıldığı televizyon programında başta tüm dünyayla birlikte KKTC’yi de etkileyen virüs kaynaklı yaşanan gelişmeler olmak üzere, TDP’nin sağlık, ekonomi, çalışma yaşamı, beledi hizmetler gibi alanlardaki öneri ve görüşlerini dile getirdi.

Konuşmasının başında bugün korona virüs nedeniyle ilk yerli kaybın yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Özyiğit, merhuma rahmet, yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı diledi, başka acılar yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.