Restorancılar yardım istedi

Başbakan Ersin Tatar, dün Salih Kayım başkanlığındaki RES-BİR heyetini kabul etti.

Görüşmede, RES-BİR Yönetim Kurulu, küresel salgın dolayısıyla ülkenin geçmekte olduğu bu zor süreçte üyelerinin içinde bulunduğu sıkıntı ve sorunları Başbakan’ın bilgisine getirdi ve çözümü konusunda imkânlar ölçüsünde yardım talebinde bulundu.

Başbakanlık açıklamasına göre Tatar kabulde, tüm dünyanın geçmekte olduğu bu zorlu süreçte birçok sektörde sıkıntılar bulunduğuna işaret ederek önceliğin sağlık olduğunu, ancak hayatın devamlılığı için ekonomik çarklarında sağlıklı rayına oturtulmasının önemli olduğunu ve bu uğurda büyük bir çalışma ve çaba ortaya konduğunu kaydetti.

Salih Kayım ise yaptığı konuşmada, bu sıkıntılı dönemde Başbakan Tatar ve hükümet üyelerinin ülke menfaatleri doğrultusunda canla başla çalışmakta olduklarını gözlemlediklerini ve hükümetin doğru zamanda doğru kararlarla yol aldıklarını belirterek RES-BİR olarak alınan kararları da desteklediklerini belirtti. Bu süreçte sıkıntıların aşılması için kendilerinin de üzerlerini düşeni yapacaklarını ancak hükümetin de belli konularda destek vermesinin önemine işaret etti.