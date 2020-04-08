Sevindirici gelişme

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Yataklı Kurumlar Müdürü Cenk Soydan, Sağlık Bakanlığı’nda açıklama yaparak ülkedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri aktardılar.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin önerileriyle 10 Mart itibariyle charter uçuşların durdurulması, okulların kapatılması, devlet dairelerinin kapatılması ve özel sektör işletmelerin kapatılmasıyla ciddi önlemler almış olduk. İngiltere Başbakan’ı Boris Johnson’a geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. İngiltere bile bu kadar kötü durumdayken biz aldığımız önlemlerle yatay seyirde ilerlemekteyiz.

Mücadelemiz bitmedi. Halkımız çağrımıza uysun ve sokağa çıkmasın. Artık son aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Yurtdışından ülkeye gelişler azaldığı için ve gelenler karantinada olduğu için virüsün yayılması minimum seviyeye inmiştir.

Yurtdışında eğitim gören ya da tedavi görmeye giden vatandaşlarımızı ülkelerine ve sevdiklerine kavuşturmak bizim görevimizdi. Bine yakın vatandaşımızı ülkemize taşıdık.

Hükümetimiz, iç kaynaklarından yarattığı 30 milyon TL’lik bir bütçe ayırdı bu çalışmalara ve bu kaynağı Sağlık Bakanlığımızın emrine sundu.

Halkımızın duyarlılığı ve uyumu ile koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.

Pilli: 138 testte 2 yeni vaka…

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkemizde dün 138 kişiye test yapıldığını ve 2 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

“Sağlık sisteminin çökmemesi için vaka sayısının yatay seyirde ilerlemesi gerekir” diyen Ali Pilli, “Dünyanın en ileri ülkeleri bile, bir anda pik yaptıkları için sağlık sistemleri çöktü. Herkes üzerine düşeni yaparsa, yatay bir seyirle bu süreci geçireceğiz. Eğer yatay seyirle ilerlersek ölümlü vakalarımız da en az olacaktır.” şeklinde konuştu.

Özyılkan: Nisan sonuna kadar 150 solunum cihazı

Lefkoşa Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’da hastanedeki son durumu aktardı.

130 hemşire, 32 doktor, 11 enfeksiyon ekibi ile bir “mücadele ekibi” kurduklarını anlatan Başhekim, Ayaktan Tanı Merkezi’nin de özel bir birim olarak düzenlendiğini söyledi.

Solunum cihazı sayısının Nisan ayında yapılacak takviyelerle 150’ye yükseleceği bilgisi verildi.

Ülkede 333 hekim, 828 hemşirenin de göreve hazır olduğu ifade edildi.

Soydan: 90 yeni solunum cihazı gelecek

Yataklı Kurumlar Müdürü Cenk Soydan ise 90 yeni solunum cihazının geleceğini kaydetti.



Tatar, hemşire ve ebelerin sorunlarını dinledi

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar dün Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen’i kabul ederek görüştü.

Başbakan Tatar görüşmede yaptığı açıklamada, tüm dünyada süren salgında Doktorların yanında hemşirelerin de büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yürüttüklerini ve hepsini yürekten kutladığını söyledi.

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ise yaptığı konuşmada 853 ü kamu olmak üzere yaklaşık 1430 hemşirenin bu mücadelede en ön saflarda mücadele vermekte olduğunu anlatarak hemşireler arasında akademisyenler, öğretim elemanları da bulunduğuna dikkat çekti ve koronavirüsle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Sağlık Koordinasyon Konseyine en ön safta hizmet vermekte olan hemşirelerin de değerli katkıları olabileceğine inandıklarını kaydetti.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ise yaptığı konuşmada sendika olarak üyelerinin maddi çıkar gözetmeden ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başında olduklarını anlattı.