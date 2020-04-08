Karantina yurtlarında herşey var

Yoğun talep üzerine dün gece özel uçakla Londra’dan adaya getirilen KKTC vatandaşları Güzelyurt’taki öğrenci yurduna yerleştirildi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu heyetin adaya gelişi öncesinde yurt binasını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyada ortaya atılan temelsiz iddiaları yalanladı.

Yurt odalarının penceresiz olduğu, duş ve internet imkanı bulunmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu Özersay’ın dünkü ziyaretiyle ortaya çıktı. Gerek bina içi, gerekse bina dışında her türlü temizliğin yapıldığı ve gelenlerin güvenli bir şekilde binaya yerleştirildiği bildirildi. İkinci uçak bugün gelecek. Toplam 366 kişi ülkeye dönmüş olacak.

Özersay gitti, gördü, anlattı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’den gelecek çoğu öğrenci KKTC vatandaşlarının kalacağı yurtları ziyaret ederek inceledi. Özersay, “Gidip yerinde gördüm, içiniz rahat olsun, sevdikleriniz sağlıklı ve temiz bir ortamda karantina sürecini yaşayacaklar, bu bizim görevimizdir” dedi.

Bir süredir sosyal medyada çeşitli görüşler ortaya konulan yurtları bizzat yerinde görmek istediğini ifade eden Özersay, “Gerek çocuklarımız gerekse aileleri haklı olarak kalınacak olan yerlerin durumunu bilmek istemektedirler. Farklı katlardaki, farklı odalara tesadüfi olarak girdim, baktım” dedi.

Özersay şu noktalara dikkat çekti:

“Yurt henüz iki yıllık yeni ve yıpranmamış odaları olan bir tesis.

Odalar son derece temiz ve hijyen kurallarına uygun vaziyette; banyosu, tuvaleti, buz dolabı, yatakları ve çalışma masası olacak şekilde hazırlandı.

Yataklar temiz, nevresim ve yastık yüzleri konuldu, yeni havlular alındı.

Pencereler açılmıyor denilmişti, durum öyle değil, pencereler de temiz hava ve ışık anlamında tam açılıyor.

Odalara çay, kahve, su ve sıcak içecek için yeni kettle alındı, her odaya ayrı ayrı konuldu.

İnternet hizmeti veriliyor, kuruldu.

Odalarda tek kişi kalınacak, birkaç kişi bir arada vs. deniliyordu ama bizzat oda sayılarına da baktım öyle değil. Herkes tek kişi kalacak.

Tesis içerisinde doktorumuz, hemşirelerimiz ve sıhhiyeciler hazır bulunacak, bugün oradaydılar, kendileriyle bizzat konuştum.

Devletin hizmet satın aldığı yemek firması da hazırlıklarını yaptı, bu akşam gece yarısından sonra oraya varıldığında misafirlerin çorbaları da hazır olacak, firma yetkilisi ile de görüştüm.”

İçiniz rahat olsun

“Peki neden otel değil de yurt” sorusu sorulduğuna da değinen Özersay, bugüne kadar yurt dışından gelen 200’den fazla vatandaşın da biri Lefkoşa, diğeri de Gönyeli olmak üzere iki ayrı öğrenci yurdunda kaldığını hatırlattı. Öersay, “Yani bugüne kadar gelen herkes otelde kaldı da şimdi gelecek olanlar yurtta kalıyor diye bir durum söz konusu değildir” dedi.

Dünyada pek çok ülkenin yapmadığını yaparak, daimi ikameti KKTC olan vatandaşlara ve yurt dışında okulları ve yurtları kapanan öğrencilere sahip çıkıldığını vurgulayan Özersay, “Eksiğimiz de, yanlışımız da olabilir ama kısıtlı imkanlarıyla bu devlet başka pek çok devletin yapamadığını yapmaya çalışmaktadır” dedi.

Özersay açıklamasını, “Bir de kişisel not düşeyim: Gelecek uçakta benim de yeğenim var ve bu yurtlarda kalacak. Özetle tüm ailelere ve karantina altına alınacak olanların yakınlarına mesajımdır: Gidip yerinde de gördüm, içiniz rahat olsun, sevdikleriniz sağlıklı ve temiz bir ortamda karantina sürecini yaşayacaklar, bu bizim görevimizdir.” ifadeleriyle noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 11:22