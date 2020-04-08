Ayağında derin kesikler vardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah yaralı olduğunu bildirerek hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Asım Serinova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ayak bileğinden diz kısmına kadar derin kesi olan Serinova’nın ölümü üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri harekete geçti. Polis, cinayet dahil her türlü ihtimalin üzerinde duruyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün sabah saat 03.30 sıralarında 112 acil servisi arayan Asım Serionva, yaralı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Serinova’yı kanlar içerisinde buldu. Ambulans ile hastaneye sevk edilen Serinova’nın kalbi yolda durdu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serinova, hayata döndürülemedi.

Üç ihtimal var:Cinayet, intihar, kaza

Seriova’nın ölümü üzerine harekete geçen polis, cinayet dahil tüm ihtimalleri araştırırken, olayın intihar veya kaza olabileceği de düşünülüyor. Serinova’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.