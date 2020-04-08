Can kaybı 3 oldu

Kuzey Kıbrıs’ta dün 2 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, üçüncü kayıp verildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda olan 74 yaşındaki Gönyeli sakini Ümit Tilki dün sabah hayatını kaybetti. Tilki’nin ölümüyle KKTC Coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 oldu.

Tedavi gören bir hasta taburcu edilirken, dün 2 tespit edilen iki yeni vakayla toplam hasta sayısı 94’e çıktı.

Yoğun bakımda bir hasta olduğu belirtilirken, şimdiye kadar taburcu edilen hasta sayısının 44’e çıktığı kaydedildi.

Kaybedilen ilk yerel vaka

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Ümit Tilki dün sabah hayatını kaybetti

Ümit Tilki, Coronavirüs nedeniyle kaybedilen ilk KKTC vatandaşı olarak kayda geçti. Coronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mart ayından iki Alman turist hayatını kaybetmişti.

Gönyeli sakinlerinden olan Tilki’nin ölümüyle kaybedilen vaka sayısı 3 olurken, son 14 gündür hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Tilki’nin aynı zamanda hiper tansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunduğu bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi eski çalışanı olduğu öğrenilen Tilki’nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Tilki, dün öğle namazının ardından Gönyeli’de toprağa verildi.

Akıncı: Üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ümit Tilki'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı yaptığı dönemde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Tilki'nin, belediye çalışanlarından biri olduğunu ifade ederek, belediye camiasına da başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Lefkoşa Belediye Başkanlığı dönemimde belediye çalışanlarından biri olan Ümit Tilki’nin Coronavirüse yakalanıp yaşama veda etmesinden büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına ve belediye camiasına başsağlığı dilerim."

Başbakan Tatar: Birlikte mücadele ederek aşacağız

Bu arada Başbakan Ersin Tatar da, Coranavirüs salgınında vefat eden ilk KKTC vatandaşı vaka olarak kayda geçen Ümit Tilki nedeniyle mesaj yayınladı.

Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 tedavisi yoğun bakımda sürmekten olan Ümit Tilki adı kardeşimiz yaşamını yitirmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı, tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim.

Tüm dünyayı kırıp geçiren COVİD - 19’u birlikte mücadele ederek aşacağız. Bu vesile ile sizleri bir kez daha almış olduğumuz önlemlere eksiksiz uymaya davet ediyor sağlık dolu günler diliyorum.”