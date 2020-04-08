317 aileye ulaşıldı

Ömer KADİROĞLU

Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ZAYDER) ihtiyaçlı ailelere erzak dağıtımını sürdürüyor. Duyarlı insanlar tarafından derneğe bağışlanan erzak, sebze ve bebek bezlerinden oluşan yardım paketleri geçtiğimiz günlerde dernek binasında ihtiyaçlı ailelere dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre 317 aileye yardım paketleri dağıtıldı, evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelliler için de yardım yapılacak.

Dernek Başkanı Rabia Özcömert Diyalog’a yaptığı açıklamada zor günlerden geçildiğine ve ülkede yardıma muhtaç çok sayıda aile olduğuna dikkat çekerek, duyarlı insanlara destek çağrısında bulundu. Özcömert şunları ifade etti; “Elimizdeki imkânlar doğrultusunda 317 aileye erzak yardımında bulunduk. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günler el birliği ile aşılacaktır. Elimizde olanı paylaşarak ihtiyaçlı ailelere destek oluyoruz. Duyarlı insanların yaptığı yardımları dağıttık ancak ihtiyaçlı çok aile var. Onlara da ulaşabilmemiz adına duyarlı insanların desteğine ihtiyacımız var.”