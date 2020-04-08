2021’e kaldı

Amerikan Exxonmobil şirketinin, ortağı “Qatar Petroleum” ile birlikte, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 10’uncu parselde bu yıl içerisinde yapmayı planladığı iki sondaj çalışmasının gecikebileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketin sondaj çalışması için ön hazırlık safhasında büyük ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, uluslararası düzeydeki sorunların sondajları geciktirebileceğini ve çalışmaların 2021’e kayma olasılığı bulunduğunu yazdı.

Haberde, ENI-Total konsorsiyumunun ise 6 sondaj çalışmasını biraz gecikmeli, ancak ertelemesiz

olarak gerçekleştireceği kaydedildi.

Yavuz geri döndü

Bu arada gazete, “Yavuz” sondaj gemisinin de, dün sabaha karşı 8’inci parseldeki çalışmalarına son vererek Silifke Limanı’na doğru yola çıktığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin yayınladığı NAVTEX’te, “Yavuz” sondaj gemisi ile ona eşlik eden “Ertuğrul Bey”, “Osman Bey” ve “Orhan Bey” destek gemilerinin 24 Mayıs’a kadar bölgede kalacağının ilan edildiğini; ancak dün sabaha karşı gemilerin bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Haberde, ilk bilgilere göre “Yavuz” sondaj gemisinin yaptığı sondaj çalışmasının başarısız olduğu ve bundan dolayı bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.