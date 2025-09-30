‘Çok eminim’

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelerek Gazze için hazırladığı barış planını görüştü.

Trump, planın İsrail tarafından kabul edildiğini duyururken, uygulamanın tamamen Hamas’ın kararına bağlı olacağını, Gazze’de barış olacağını söyledi.

Trump’ın 20 maddelik Gazze planına göre, ABD, İsrail ve Filistin tarafları arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşam için diyalog kurulacak. Planın ana hatları şöyle:

* Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayan bir bölge olacak.

* İsrail, Gazze’yi işgal etmeyecek ve toprağı kalıcı olarak ilhak etmeyecek.

* İsrail’in kabulünden 72 saat içinde hayatta olan ve ölen tüm rehinenin serbest bırakılması öngörülüyor.

* Tüm rehinenin serbest bırakılmasının ardından, barışçıl birlikte yaşama sözünü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.

* ABD, geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

* Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine güvenli geçiş sağlanacak.

* BM ve ilgili kurumlar aracılığıyla yardım ve malzeme dağıtımı her iki tarafın müdahalesi olmadan gerçekleştirilecek.

* Gazze’nin yeniden inşası ve kalkınması için özel bir ekonomik plan hazırlanacak.

* Geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek.

* Tüm rehinenin serbest bırakılmasının ardından İsrail, Gazze’de tutuklu olan bazı kişilerin serbest bırakılmasını sağlayacak.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Trump, barışa çok yakın olduklarını belirterek, “Gazze’deki savaşı nasıl bitireceğimizi konuştuk. Birçok Arap ve Müslüman ülkenin liderine teşekkür ediyorum. Eğer Hamas kabul ederse, rehineler serbest bırakılacak ve İsrail kademeli olarak çekilecek” dedi.

Trump ayrıca, bölgedeki tünellerin ve silah tesislerinin ortadan kaldırılacağını, yerel polis güçlerinin eğitileceğini ve ABD’nin İsrail’in güvenliğini sağlayacağını açıkladı. Hamas’ın planı kabul etmemesi durumunda ise İsrail’in ABD desteğiyle harekete geçeceğini vurguladı.

Netanyahu’dan açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu da basın toplantısında, “Bugün savaşı sona erdirme ve barış için bir adım attık. Plan, Gazze’nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacak, Hamas silahsızlandırılacak ve bölge askerden arındırılacak” ifadelerini kullandı. Netanyahu, ayrıca Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’ye başkent Doha’ya yönelik saldırı nedeniyle özür dilediklerini açıkladı.

ABD-Katar-İsrail üçlü mekanizması

Beyaz Saray, Trump’ın Netanyahu ve Katar Başbakanı ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Liderler, İsrail-Katar ilişkilerini olumlu bir yola sokma arzusunu ifade ederken, Başkan Trump’ın önerisi doğrultusunda üçlü bir mekanizma kurulmasına karar verildi.

Planın uygulanması ve önümüzdeki süreç

Trump’ın planına göre, Hamas ve İsrail anlaşmayı kabul ettiğinde saldırılar duracak ve 48 saat içinde tüm İsrailli rehine ve ölülerin cesetleri teslim edilecek. Geçici yönetim Gazze’de güvenliği sağlayacak, İsrail kademeli olarak bölgeden çekilecek ve Filistinlilerin göçü zorlanmayacak. Hamas silahlarını bırakacak, isteyen yöneticilere diğer ülkelere geçiş izni verilecek.

Plan, ABD öncülüğünde, Arap ve uluslararası iş birliği ile uygulanacak ve Gazze’de yeniden yapılanma, insani yardım ve ekonomik kalkınmayı içerecek bir süreci kapsıyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025, 10:03