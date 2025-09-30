‘3 yılda 30 yıllık iş yaptık’

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, önceki gün sosyal medya paylaşımında Başbakan Ünal Üstel'in “Bu Murat parayı nereden buldu da bu yolu yaparlar?” şeklinde ifadeler kullandığını iddia ederek, “Çalmadık, çaldırmadık!” sözleriyle yanıt verdi.

Başbakan Ünal Üstel ise Şenkul’un sosyal medya paylaşımına, “Biz laf değil, hizmet üretiyoruz!” diye-rek karşılık verdi. Üstel, “Son 3 yıla, 30 yılın işini sığdırdık. Batı Girne Çevre Yolu’nu yıllar sonra yapan da, Doğu Girne Çevre Yolu Projesi’ni başlatan ve tamamlayacak olan da biziz” dedi.

Yazılı açıklama yaptı

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada Girne Belediye Başkanı’nın hükümete yönelik açıklamalarını “mesnet-siz” olarak nitelendirerek, “Kimse meydanı boş zannetmesin. Biz, 50 yıldır laf üretenlere karşı hizmet üretmeyi kendine görev bilmiş bir partiyiz. ‘Onlar konuşur, UBP yapar’ dememizin sebebi de budur” ifadelerini kullandı.

Üstel; yollar, hastaneler, okullar, sosyal konut projeleri, liman projeleri ve reformların hükümet eliyle hayata geçirildiğini belirterek, “Son 3 yıla, 30 yılın işini sığdırdık. Batı Girne Çevre Yolu’nu yıllar sonra yapan da, Doğu Girne Çevre Yolu Projesi’ni başlatan ve tamamlayacak olan da biziz” dedi.

Antik Liman Projesi ve yakında açılacak Yeni Girne Hastanesi’nin de hükümetin vizyon projeleri ara-sında olduğunu söyleyen Üstel, “Taş taş üstüne koymamış, ülkede elle tutulur tek büyük projesi dahi olmayan bir anlayışın rutin işleri ‘asrın projesi’ gibi pazarlamasını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler reformunu hayata geçirenin de kendi hükümetleri olduğunu hatırlatan Üstel, “Batık belediyeleri ayağa kaldıran, belediyeleri güçlendiren ve halka daha çok hizmet edebilecek hale getiren biziz” dedi.

Girne Belediye Başkanı’nın hükümete yönelik çıkışlarını “şov” olarak değerlendiren Üstel, “Girne Bele-diye Başkanı asli görevlerini yerine getirsin, boyundan büyük işlere ve sözlere bulaşmasın. Biz Girne Belediyesi’nin de Girne halkının da yanında olmaya devam edeceğiz. Kimse boş laflarla halkı kandıra-mayacak, hükümetin hizmetlerini gölgeleyemeyecektir” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Şenkul hangi ifadeleri kullanmıştı?

“Sayın Başbakan sordu parayı nerden buluyoruz, biz de cevap verdik.

Gerçekleri duymayı pek sevmediği için fenasına gitti belli ki Ünal abimin.

Ülkenin başbakanı olarak kendisi aracı olsun ve bir zahmet Girne Belediyesi’nin Maliye tarafından alı konulan 100 küsur milyon Türk Lirası’nı bize ödenmesinin emrini versin.

Haydi Sayın Başbakan az laf çok iş yapın ve Girne Belediyesi’ne olan borcunuzu ödeyin.”