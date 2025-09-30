‘500 bin ev yapılacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sosyal konut müjdesi verdi.

Erdoğan, "81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya geldi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Gençlere, 3 çocuğu olan ailelere, şehit ve gazi ailelerine öncelik vereceğiz. Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizde ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.

2025 için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bin personel alımını gerçekleştirmiştik. Şimdi 18 bin personel için ilana çıkıyoruz.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz."

