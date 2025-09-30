Doğa sevgisi aşılandı

Lefke Belediyesi ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği bölgedeki ilkokul öğrencilerine yönelik tohum topu atölyesi gerçekleştirdi.

Lefke Belediyesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre; etkinlik “Cittaslow Sunday” etkinlikleri kapsa-mında, Yedidalga İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere, iklim koşulları çimlenme için uygun olana kadar tohumları güvende tutmak için kullanılan ağaçlandırma yöntemi yaptırıldı.

Tohum toplarında ağaç ve bitki tohumlarının yanında, kuş yemi ve arılar için yararlı tohumlar da kul-lanıldı.

Etkinlik, Cittaslow felsefesi olan, doğayla uyumlu yaşam, sürdürülebilirlik ve toplumsal katılım anlayı-şını daha geniş kitlelere tanıtma amacı da güdüyor.

