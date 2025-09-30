CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Bostancı’yı ziyaret etti.

Erhürman, “Bu halkın, bu halkın çocuklarının, gençlerinin, sporcularının, iş, kültür, sanat, bilim insanlarının dünyayla buluşması için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve birçok milletvekili de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Söze başlarken sevgili Tahsin Mertekçi’nin anısı önünde sevgiyle, saygıyla, hasretle eğilirim. İlker Kılıç ağabeyimizi kaybettiğimiz günün de yıldönümü. Onun da anısı önünde sevgiyle, hasretle eğiliyorum. Bu mücadele çok uzun bir mücadele. Mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Biz onların mücadelesini miras olarak aldık ama bütün umudumuz, çocuklarımıza, mücadeleden daha fazla huzurlu, mutlu yaşayacakları bir Kıbrıs’ı onlara miras bırakmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının tören paşalığı olmadığını belirten Erhürman, “Dünyayla buluşma sıkıntısı yaşayan bir halkız. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmadığı için Cumhurbaşkanlığı makamı toplum liderliği sıfatıyla derdimizi dünyaya anlatacak olan makamdır” diye konuştu.

“BM şemsiyesi altında Hristodulidis her neyse bizim cumhurbaşkanımız da odur. Görüşme masasından kaçarsanız, “Görüşmem” demeye devam ederseniz Kıbrıslı Türklerin varlığı hatırlanmaz olur” diyen Erhürman, 19 Ekim’den sonra kimsenin Kıbrıs Türk halkını görmezden gelemeyeceğine, kimsenin bu halk yokmuş gibi davranamayacağına işaret etti.

Hiç kimse bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak

Erhürman “Tarihimizde ilk kez beş yıl müzakeresiz geçtiyse bu övünülecek bir şey değildir” dedi ve beş koca yılın tamamen müzakeresiz geçtiğini dile getirdi.

“Tatar beş senedir 'Kahve içmem, yemek yemem' dediğinde karma evliliklerden doğan çocukların hakları açısından bir adım ilerleme oldu mu?” diye soran Erhürman, hiçbir konuda ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Tufan Erhürman, “Tatar’ın umurunda olmayabilir ama benim umurumdadır. Hristodulidis’e bu çocuklarımızın haklarını yedirtmeyeceğiz” dedi.

Hristodulidis’in birçok ülkeyle anlaşmalar yaptığını, İsrail ile anlaşmalar yaptığını hatırlatan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu ada barut fıçısına çevrilemez. Egemenlik haklarının peşinde olan biziz. Sayın Tatar oturup seyretti. Sarayönü’nde konuşmakla yetindi. Bu ada bizim de adamızdır. İki eşit kurucu ortaktan biriyiz, hiç kimse bunu değiştiremez. Ne Baf’tan ne Limasol’dan vazgeçeriz. Her yerde hakkımız vardır” dedi.

“Kavga ederek, küserek, darılarak dünyadan uzaklaşmayacak, konuşarak, diyalog kurarak, bıkmadan, usanmadan anlatarak, haklarımızı alacağız” diyen Erhürman, hiç kimsenin, bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacağının altını çizdi.



