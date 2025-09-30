Müzik ziyafeti sundu

Orta Doğu’nun ünlü sanatçıları, Merit Royal Diamond Otel’in sahnesinde hay-ranlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Arap halk dansı “Dabke”nin önde gelen isimlerinden Lübnanlı sanatçı Assi El Hallani, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Geceye “Bhibbek We Bghar” şarkısı ile başlayan Hallani, sahneye çıktığı andan itibaren güçlü sesi, geniş repertuarı ve enerjisiyle salonu dolduran konukları coşturdu. Merit Royal Diamond sahnesinde ilk kez yer alan sanatçı, dinleyicile-rini selamlarken “Diamond’da sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu gece çok eğleneceğiz, sizi seviyorum” sözleriyle büyük alkış aldı.

Arap dünyasından ve farklı ülkelerden Kıbrıs’a gelen çok sayıda hayranı kon-sere yoğun ilgi gösterdi. Hallani, gece boyunca seslendirdiği hareketli parçalar-la izleyicilerini dans ettirdi. Müzikal performansı kadar sahne şovları ve izleyi-ciyle kurduğu sıcak diyaloglarla da dikkat çekti.

Konserin en unutulmaz anı ise Assi El Hallani’nin sahnede oğlu ile birlikte şarkı söylemesi oldu. Seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılanan bu sürp-riz düet, geceye damgasını vurdu.

Sanatçının repertuarında romantik eserler, geleneksel Arap müziği örnekleri ve sevilen Dabke ritimleri yer aldı. Coşkulu atmosfer, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Müziğin ritmiyle doyasıya eğlenen dinleyiciler, konser sonunda Hallani’yi uzun süre alkışlayarak sahneden uğurladı. Böylece Merit Royal Diamond Otel’de bir müzik ziyafeti daha müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



