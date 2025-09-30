‘KKTC’yi ileriye taşıyacağım’

Tam Parti Kurucusu Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “cemaat seviyesinden, devlet kurmuş bir halk seviyesine getirildiğini” belirterek, “Ben ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet ol-mayı kabul etmem. Bu devlete gerçekten inananlardanım. KKTC’yi ismiyle ve cismiyle ileriye taşıyaca-ğım ”dedi. Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Denktaş, bu seçimlerin “temsiliyet mi, teslimiyet mi?” sorusu üzerinden şekilleneceğini söyledi. Denktaş, “İki devlet bugünkü yöntemle dünyaya kabul ettirilemeyecek. Federasyon, Rum tarafının yaklaşımı nedeniyle gerçekleş-meyecek. Vatandaşımız adayları bu iki görüş üzerinden ayırsın; biri temsiliyeti, biri teslimiyeti ifade ediyor mu diye baksın ve ona göre karar versin. Ben temsil edilmek isterim, teslim edilmek değil” ifa-delerini kullandı. Seçim sürecinde Kıbrıs sorununun halk gündeminde ilk sıraya taşınmaya çalışılmasını eleştiren Denktaş, “İçe yönelik Kıbrıs sorununun seçimlerde kullanılması yapılabilecek en büyük hata. Sanki seçimden sonra Kıbrıs sorunu çözülecek gibi bir algı yaratılıyor. Oysa başta geçim sıkıntısı olmak üzere esas gündemlerimizi konuşmalıyız” dedi.

Mücadelem nefesim yettiğince sürecek

Denktaş, Ankara ile ilişkilerde seçilmiş iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı, Türkiye’den gelen yetkililerin müdahalelerini eleştirdi ve “Bunu yapmayın. Biz Anadolu’ya yürekten bağlıyız ve An-kara’nın seçilmiş iradesiyle her zaman iyi ilişkiler içinde yol yürümek isteriz. Ama bu şekilde devletin iradesine müdahale edilmesi, halkımızı egemenliğin bizde olmadığına inandırır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin devlet kurmuş bir halk seviyesine ulaştığını hatırlatan Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Serdar Denktaş olarak ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmayı kabul etmem. Bu devlete gerçekten inananlardanım. KKTC’yi ismiyle ve cismiyle ileriye taşıyacağım. Duruşum ve mücadelem nefesim yettiğince sürecek; bundan kimse beni vazgeçiremez.”