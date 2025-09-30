Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından evinde yapılan aramada metamfetamin, hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 4 adet cam pipo ve hassas terazi bulunarak tutuklanan E.K. (E-39) yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru; zanlının Taşkınköy’deki ikametgahında 20 Eylül 2025 tarihinde saat 20.45 ile 21.15 arasında arama yapıldığını aktardı.
Polis, yapılan aramada 3 adet beyaz renk naylon parçası, şeffaf kilitli poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde, 7 adet beyaz renk hap, hortum, 4 adet cam pipo ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Polis, zanlının ilk etapta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, diğer emarelerin ise parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini belirtti. Polis memuru; bu süre içerisinde de analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını, poşete sarılı maddenin metamfetamin olduğunun teyit edildiğini, hapların ise uyuşturucu olmadığını ancak yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis memuru; zanlının açıkta benzer ve başka suçlardan davası olduğunu, serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talebinde bulundu. Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Bir ayda yargı
Evinde yapılan aramada metamfetamin ve hap bulunan şahıs cezaevine gönderildi
