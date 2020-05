Corona kaosu sürüyor

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 290 bini geçti. Öte yandan, ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bin 357'ye, vaka sayısı 4 milyon 309 bin 84'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 82 bin 471 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi, 32 bin 692 can kaybıyla İngiltere, 30 bin 911 ile İtalya, 26 bin 920 ile İspanya, 26 bin 643 ile Fransa, 11 bin 980 ile Brezilya, 8 bin 761 ile Belçika, 7 bin 676 ile Almanya, 6 bin 733 ile İran, 5 bin 510 ile Hollanda, 5 bin 49 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti. 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (3 bin 894), Meksika (3 bin 573), İsveç (3 bin 313), Hindistan (2 bin 408), Ekvador (2 bin 327), Rusya (2 bin 116), Peru (1961), İsviçre (1867), İrlanda (1488), Portekiz (1163), Endonezya (1007) ve Romanya (1002)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 555 bin 92 kişi iyileşirken, 2 milyon 463 bin 635 kişinin ise tedavisi sürüyor.

ABD

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 82 bin 10'a yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 19 bin 30 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu. Vaka sayısının bir milyon 388 bin 137 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 82 bin 10'a ulaşmış oldu. Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişi ise iyileşti. Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

Rusya

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı üçüncü ülke oldu.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildi. Rusya'da toplam ölü sayısı da 2 bin 116'ya yükseldi.

İspanya

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede, önceki gün 123 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, dün 176'ya yükseldi. Buna rağmen günlük ölü sayısının son 4 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti. İspanya'da Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak 26 bin 991'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 478 artışla 213 bin 662'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 2 bin 542'si yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 595 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 34 gündür düşüyor. İyileşen kişi sayısı da 1118 artarak 57 bin 785'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 348 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 3'e, bakımevlerinde ise 9 bin 988'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 991'e çıktı. Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı. Öte yandan, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Senato'da yaptığı açıklamada, orduda Covid-19'a yakalananların sayısının 1771'eçıktığını belirtti.

İtalya

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi. Ülkede iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı 1222'lik düşüşle 81 bin 266'ya geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı ise 221 bin 216 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 452’lik artışla 109 bin 39'a çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş dün de sürdü.

İngiltere

İngiltere'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.