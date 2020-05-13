Tatar ve Özersay federasyonlarla buluşacak 

Toplantı bugün

Tatar ve Özersay federasyonlarla buluşacak 
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KKTC Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde 18 Mayıs'tan itibaren sporda bireysel antrenmanlara şartlı olarak izin verilmesi üzerine devlet yetkilileri spor konusunda hareketlendiler.

Başbakan Ersin Tatar , Dışışleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, federasyon temsilcileri ile biraraya gelecek. 
İlk önce ayrı ayrı  yapılacağı duyurulan toplantı daha sonra birleştirilerek tek toplantı şeklinde gerçekleştirilecek. 
Bugün saat 14.00’te Sayıştaş binasındaki toplantı salonunda yapılacak toplantıda federasyonların spor açılımları konusunda yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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