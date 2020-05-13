Umutlu konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tüm ülkelerin Covid-19’la uğraştığı bu dönemde KKTC’nin avantajlı bir durumda olduğunu söyledi.

Özersay, katıldığı televizyon programında salgın sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

“Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle dünyada istisnai durumdayız. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıyı eğer salgını sonlandırma noktasına kadar getirebilirsek, farklı sektörler açısından, turizm açısından da bir avantaj olacaktır. ‘Bu ülke güvenli bir ülkedir’ anlayışı hâkim olacaktır, ‘KKTC’de bir kriz olması durumunda, soğukkanlılıkla, yerinde kararlar alınarak, kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor’ dedirtebilirsek, bu algı bizim salgın sonrası yaşayacağımız ekonomik sorunları çözmek için kullanabileceğimiz bir avantaja dönüşecektir. Nefes almamızı sağlayacak bir çıkış olacaktır diye düşünüyorum.”

Bazılarımızda gereksiz bir rehavet hali var

Özersay, son günlerde toplumun bir bölümünde gereksiz bir rehavete kapılma hali olduğunu gözlemlediğini anlattı ve herkese sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulundu.

Özersay, herkesin virüs taşıyor gibi davranıp kendi dışındaki insanları korumaya çalışması gerektiğini, devletin her bireyin başına polis dikemeyeceğini ve herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlattı.

1 Haziran’dan sonra ülkeye gelebilecekler ama…

KKTC’ye geliş-gidişlerle ilgili soruları da yanıtlayan Özersay, 1 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olup aynı zamanda olağan ikameti Kuzey Kıbrıs olan kişilerin gelmesinin önünün açılacağını söyledi.

Gelenlerin karantinaya alınacağının altını çizen Başbakan Yardımcısı, uçak seferlerinin periyodlarıyla ilgili çalışmayı Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağını açıkladı.

Türkiye’den gelen biçerdövercilerle (kombaycılar) ilgili eleştirileri de yanıtlayan Kudret Özersay, “Mesleki anlamda bu kadar önemli, tarımın en önemli ayaklarından birisi olan bir alanda “neden hiç insan yetiştirmedik?” sorusunun sorulması gerektiğini belirtti.

