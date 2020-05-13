‘Ekonomik yapılanma lazım’

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Esentepe Kulüp Başkanı İbrahim Beyazbayra, liglerin bir an önce oynanarak tamamlanması ve gelecek sezonun planlanmasının yapılması gerektiğini söyledi.

Beyazbayram katıldığı programda yaptığı açıklamada birçok kişinin görüşlerinin süreç içinde değiştiğine dikkat çekerek “Ben ilk vakalar çıktığında direk dedim ki ligler tescil edilsin oynanmasın. Ancak gelinen aşamada 24 gündür vakanın olmaması nedeniyle maçları oynayabilme noktasına geldik” dedi.

Biz derdimizi anlatamadık

Beyazbayram, ülkede vakanın olmadığına dikkat çekerek bazı kesimlerin iki kez testten geçirildiğini belirtti. Beyazbayram,“Biz 4-5 Mayıs’ta mesafeli antrenmanlara başlayabilirdik. Bu süreçte kulüp başkanları olarak Sağlık ve Bilim Kurulu’ndaki kişilere derdimizi anlatamadık. Türkiyede ve Avrupa’da insanlar ölüyor ancak takımlar sahaya iniyor” dedi.

Gelecek sezon daha zor olacak

İbrahim Beyazbayram, geri kalan 8 haftalık liglerin oynanarak adaletli bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı. Beyazbayram, “8 haftalık süreci tamamladıktan sonra gelecek sezonun kararını vermemiz lazım. Ekonomik olarak yeniden yapılanmamız lazım. Gelecek sezon bu şartlar altında daha zor olacak” dedi.