Güney'de test sayısı 78 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan bin 153 test sonucunda 2 yeni Coronavirüs vakası belirlendi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 903’e yükseldi. Güneyde toplam test sayısı 78 bin 239’a çıkarken, ciddi sağlık sorunları bulunan 72 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti ancak nihai ölüm nedeni Corona olarak belirtilmedi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Merkezi yeni sonuçları açıkladı.

Bin 153 yeni test yapıldığı, bu testler sonucunda sadece 2 yeni vaka saptandığı belirtildi.

Teyit edilmiş 142 kişinin izleme sürecinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklanırken, ayrıca, Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında toplam 271 test yapıldığı, pozitif vaka görülmediği belirtildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Merkezi'ne göre özel bir işletmede yapılan toplam 486 laboratuvar testinden 2'si pozitif çıktı.

Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla yapılan 106 testte ise herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Ayrıca rastgele tarama çerçevesinde alınan 80 numune ve inşaat şirketlerinde yapılan 68 testten de olumsuz bir sonuç çıkmadı.

Bu arada Paralimni Genel Hastanesi'nde 8 kişinin tedavi edildiği, genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Biri Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere toplam dört hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavisini sürdüğü kaydedildi.