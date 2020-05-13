‘Bonzai bizim değil’

Gece sokağa çıkma yasağına rağmen Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin park yerinde bekleyen Abdelrahman Alazzeh ve Mohannad Qoudah devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi.

Zanlıların aracında yapılan aramada taşınması tahta sopa bulundu.

İlk etapta sokağa çıkma yasağını ihlal ve tecavüzkar alet bulundurma suçlarından gözaltına alınan zanlılar polis karakoluna götürülürken, işin içinde uyuşturucu olduğu da ortaya çıktı.

Polis, zanlıların aracının bulunduğu yerde yaptığı ikinci aramada 6 gram sentetik cannabionid (Bonzai) ele geçirdi.

Zanlılar, ifadelerinde “Uyuşturucu bizim değil” derken dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

İkinci kez yapılan aramada bulundu

Soruşturmayı yürüten polis, 12 Mayıs tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy’deki bir alışveriş merkezinin park alanında şüpheli görülen zanlıların aracında ve üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan ilk aramada tahta sopa taşıdıkları tespit edilen zanlıların gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlıların adli şubeye götürüldüğünü, olay yerinin saat 01.30 sıralarında tekrar arandığını kaydetti.

Yapılan aramada yerde koli bandına sarılı 6 gram uyuşturucu bulunduğunu belirten polis, durumun narkotik şubeye bildirildiğini söyledi.

Polis, zanlıların uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını öne sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.