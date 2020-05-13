Doğu Akdeniz tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla kendilerinin hak ve çıkarlarından ödün vermeyeceklerini bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları'nın Doğu Akdeniz'e ilişkin gerçeklerden yoksun, izlenim yaratmaya yönelik ve bütünüyle siyasi bir ortak bildiri yayımladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin Kıbrıs'taki iki taraf ve bölgedeki diğer aktörler arasında iş birliği ve karşılıklı ekonomik bağımlılığa dönüştürülerek bölge istikrarına hizmet etmesini sağlamak yerine, birlikte hareket ettiği ve bölgede söz sahibi dahi olmayan ülkelerle KKTC ve Türkiye aleyhine yanlış algılar ve oldu-bittiler yaratma çabası içerisinde olduğu kaydedildi.

Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını gasbetmek ve çıkarlarına halel getirmek gayretinde ısrar ettiği ifade edilen açıklamada, bu tür hak ve uluslararası hukuktan yoksun bilindik çabaların, KKTC'yi, Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile iş birliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoyamayacağı vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 10:19