Dünya Sağlık Örgütü tarafından Coronavirüsü salgınına ilişkin, “Avrupa'daki günlük Covid-19 ölümleri geçen haftaya kıyasla yüzde 40 arttı” açıklaması geldi.

DSÖ Sözcü Margaret Harris, vakaların çoğunun Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da tespit edildiğini açıkladı.

Harris, “Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ağır hastalarla dolmaya başladı” dedi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 174 bin 880 testten 21 bin 994’ünün pozitif sonuçlandığı bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 564 bin 778’e ulaşırken, 255 bin 90 aktif vaka bulunduğu belirtildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 221 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 37 bin 700’e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte 127 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 411 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Bulgaristan’da vaka sayılarında artış

Bulgaristan’da Coronavirüsü salgınında vaka sayısı keskin bir şekilde artışa geçti. Ülke genelinde son 24 saat içinde 2 bin 243 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 40 bin 132’ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 136’ya ulaşırken, Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesinde ise Coronavirüsünden ölenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Belçika’da hastaneye yatırılan kişi sayısı arttı

Belçika’da son 24 saatte Coronavirüsü nedeniyle 689 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu sayının şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Vakaların zirveye ulaştığı 28 Mart’ta, Belçika’da toplam 629 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Belçika’daki hastanelerde şu anda Covid -19 nedeniyle toplam 5 bin 554 kişi tedavi altında. Birinci dalganın zirvesi sayılan 7 Nisan’da, hastanedeki hasta sayısı 5 bin 554 kişiydi.

İkinci dalganın ağır şekilde hissedildiği Belçika’da yetkililere göre hastanelerde durum kontrolden çıkmak üzere. Ulusal Kriz Merkezi sözcüsü Steven Gucht, acil önlem çağrısı yaptı.

Fransa’da 33 bin 417 vaka tespit edildi

Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Fransa’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 bin 417 Coronavirüsü vakası tespit edildiği, 523 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 1 milyon 198 bin 695'e, toplam ölü sayısının ise 35 bin 541’e ulaştığı ifade edildi. Toplam 18 bin 978 kişinin hastanede tedavi edildiği, 2 bin 918 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Birleşik Krallık’ta 22 bin, İspanya’da ise 18 binden fazla vaka

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 22 bin 885 yeni Coronavirüsü vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575´e, toplam can kaybı ise 45 bin 357´e ulaştı.

Bu sayı, 422 ölümün rapor edildiği 27 Mayıs'tan bu yana günlük en yüksek sayı olduğu belirtildi. BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, hafta sonu meydana gelen can kayıplarının da bu sayıya eklendiğini, ölümlerin meydana geldiği günlere bakıldığında ikinci dalgada günlük gerçek sayının 200'ü aşmadığını ifade etti.

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 418 kişide daha virüs tespit edildiği, 267 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916´ya, toplam can kaybı ise 35 bin 298´e ulaştı.

Almanya’da ise son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 459 bin 578´e, toplam can kaybı ise 10 bin 238´e ulaştı.

Rusya’da maske takma zorunluluğu

Rusya'da Coronavirüsü salgınının ikinci dalgası yaşanıyor. Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu (Rospotrebnadzor), yaşanan vaka artışı nedeniyle yeni önlemler getirdi.

Halka açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, restoranlara da belli çalışma saatlerine geçidi. Yeni önlemlere göre, restoranlar 23:00- 06:00 saatleri arasında kapalı olacak.

Öte yandan Rus yetkilileri son günlerde restoran ve kafelere ziyaretçilerinin telefon numaralarını kaydetmelerini ve bir QR kodunu taramalarını istemişti.