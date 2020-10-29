Öğretmenlerin  sağlığı bozulabilir

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, okullarda görülen Covid-19 vakalarından dolayı başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, dünyamızı saran Covid-19 salgının kamusal eğitim ve sağlıkta olması gerekenleri ve olmayanları gözler önüne serdiği kaydedildi.

Mart 2020’de yüz yüze eğitime aran veren okulların sağlıklı ve güvenli açılmasının ve açık kalabilmesinin öneminin büyük olduğunu dile getiren Gökçebel, eğitim hakkının kullanılmasının toplum sağlığı ve güvenliği ile birlikte yürütülmesi, çocukların semptom göstermeden bulaştırıcı ve taşıyıcı rolleri olduğu, bu yüzden de okula dönüşün çok önemli hazırlıkları ve sürdürülebilir koruyucu tedbirlerin olmazsa olmazları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin sağlığının bozulması, uzaktan eğitimin dahi yapılamamasını getireceğini dile getiren Gökçebel, “Pandemi süreci artarak devam etmektedir. Halkımızın, velilerimizin, öğrencilerin bu süreçte en çok bilgilenmeye, bilinçlenmeye ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Bu sürecin en az hasarla atlatılması için Hükümet ve Eğitim Bakanlığı yaptıkları ile halkımıza güven vermelidir. KTOEÖS olarak her türlü özveri ve katkıyı yaptığımız bu dönemde belirsizlikler, ihmal ve tercih edilmeyenler yüzünden Öğrencilerimizin, Velilerimizin, Öğretmenlerin, halkın Sağlığı ile oynanmasının devamına seyirci kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.



Yerel bulaş okullarımızda görülmeye başlanmıştır

Yüz yüze eğitimin alternatifinin olmadığını belirten Gökçebel, yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için karar alıcı durumunda olan hükümetin ve Eğitim Bakanlığının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlıklı okulun; hijyen ve temiz, öğrenci ve eğitim çalışanlarına acil sağlık hizmetleri sağlanmış, sosyal mesafeyi sağlayan fiziksel alt yapılar, dengeli ve güvenli beslenme imkanları, öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine olanak tanıyan müfredatları, aktiviteleri, alanları oluşturulmuş okul olduğunu dile getiren Gökçebel, Atatürk Meslek Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Yakın Doğu Koleji, Levent İlkokulu ve diğer bazı okullarda vakaların görüldüğünü, birçok okulumuzda, temaslıların olduğu bilgisinde olduklarını ve maalesef tüm okullarımızda yeterli sürdürülebilir önlemlerin alınmadığını, görülen okullarda da ne yapılması gerektiğini kimsenin net olarak bilmediğini söyledi.

Çavuşoğlu: Ek önlemler alındı

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığa bağlı okullarda 5 öğrencinin ve 2 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığına işaret ederek, vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemlerin alındığını belirtti.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“İlköğretim Dairesi’ne bağlı Değirmenlik İlkokulu’nda 1 öğretmenimizin ve 9 Eylül İlkokulu’nda 1, Levent İlkokulu’nda 1 ve Yakın Doğu İlkokulu’nda 1 öğrencimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Ayrıca Genel Ortaöğretim Dairemiz ve Mesleki Teknik Öğretim Dairemize bağlı Atatürk Meslek Lisesi’nde 1, Demokrasi Ortaokulu’nda 1 öğrencimizin ve Yakın Doğu Koleji’nde eğitim veren 1 öğretmenimizin Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu kapsamda test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimizin tedavilerine başlanmış olup, söz konusu öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullarda uygulanacak ek önlemler “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda yer alan kurallar çerçevesinde uygulanmaya başlamıştır”