Adaylar gerildi

UBP Genel Başkan adayı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dün sabah adaylığını açıkladığı basın toplantısında Gezici Araştırma Şirketiyle ilgili ortaya attığı iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Çavuşoğlu, Gezici Araştırma Şirketi'nin kendisine 185 bin TL'ye anket yapma teklifinde bulunduğunu ama kabul etmediğini söyledi ve "Parayı verseydim, lehime iyi şeyler vadetmişti ama kabul etmedim" dedi.

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici ise öğleden sonra UBP Kurultayı’na yönelik anket sonuçlarını açıkladığı toplantıda hakkındaki iddialara değindi. Gezici “Sayın Bakan Çavuşoğlu’nu gerçekleri anlatmaya davet ediyorum. O yapmazsa ben yapacağım” şeklinde konuştu.

Bu tartışmaya akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu da dahil oldu. Gezici t tarafından yayınlanan ankete tepki gösteren Sucuoğlu, “Bizlere bu süreçte ilgili anket firması tarafından teklif gelmiş ancak hem iç meselemiz hem de taraflı bir anketi malzeme olarak kullanmak bizlere yakışmadığından böyle bir anket yoluna başvurmadık” dedi.

Çavuşoğlu suçladı

Bakan Çavuşoğlu dün sabah düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Gezici Araştırma Şirketi'nin kendisine 185 bin TL'ye anket yapma teklifinde bulunduğunu ama kabul etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Gezici Araştırma Şirketi'nin kendisine 185 bin TL'ye anket yapmayı teklif ettiğini, daha sonra ise 170 bin TL'ye düştüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, "Parayı verseydim, lehime iyi şeyler vadetmişti ama kabul etmedim" dedi.

Gezici: Bakan gerçekleri açıklasın

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici de UBP Kurultayı’na yönelik anket sonuçlarını açıkladığı toplantıda bir soruya karşın “Sayın Çavuşoğlu’nu gerçeği söylemeye davet ediyorum” dedi. Gezici, Nazım Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede bazı şahısların da olduğunu ifade ederek, şunları ileri sürdü:

“Nazım Çavuşoğlu’ndan ricam nasıl bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ne konuştuğumuzu açıklamasıdır. Eğer kendisi açıklama yapmazsa ben yapacağım. Şahidim de vardır. Ayrıca yasal hakkımızı da kullanacağım.”

Sucuoğlu: Bize de geldi

Bakan Sucuoğlu ise UBP’deki genel başkanlık yarışı ile ilgili Gezici t tarafından yayınlanan ankete tepki gösterdi.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Böyle bir eğilimi şahsım adına kabul etmiyorum. Bizlere bu süreçte ilgili anket firması tarafından teklif gelmiş ancak hem iç meselemiz hem de taraflı bir anketi malzeme olarak kullanmak bizlere yakışmadığından böyle bir anket yoluna başvurmadık.

Çünkü söz konusu seçim bizim iç meselemizdir. Bizler, iç meselemizi ne seçim malzemesi yaparız, ne de bunu itibarsızlaştırma yolunda kullanırız. UBP tabanının vereceği cevap en doğru ankettir. 2 gün sonra UBP üyeleri bunu gösterecektir.”