Eylem yapılacak

Atıcılık Federasyonu, Girne Atış Poligonu içerisinde Doğan Türk Birliği’ne arazi verilmesini kınayarak, bu kararın yanlış olduğunu açıkladı.

Atıcılık Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada poligonun uluslararası kurallara uygun yapıldığını ve bugüne kadar tehlike arz etmediğini belirterek, alınan yanlış kararın bir an önce düzeltilmesini istedi.

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü tüm üyelerini Cumartesi günü poligona davet ederek eylem çağrısında bulundu.

Çağrıda tüm atıcıların da ada çapından destek vermesinin önemine vurgu yapılarak herkes davet edildi.

Federasyon açıklama yaptı

Konuyla ilgili Atıcılık Federasyonu ise yayınladığı bildiri ile konuyu bu noktalara getirenleri kınadı ve olayın peşini bırakmayacaklarını belirttiler.

Yayınlanan bildiri şöyle: “Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Federasyonumuza üye ve ülkemiz sporuna işletmesinde bulunan Olimpik ve Uluslararası özelliklere sahip Plak Atışları Poligonu ile 1980’li yılların başından itibaren merkezi özellikte hizmet veren önemli Kulüplerimizdedir. Bu Poligonumuz ülkemizi yurtdışı Şampiyonalarında temsil eden Milli Atıcı Sporcularımızın yetişmesinde ve Federasyonumuzun Uluslararası ilişkilerinde faaliyetler organize edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına önemli katkı sağlayan bir konumdadır.

Girne Poligonu Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ve Uluslararası Sporting Federasyonu’nun (FITASC) genel ve teknik kurallarına ve 52/99 Trap-Sket Atış Alanı ile Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu Kurma ve İşletme Yasamıza uygunluğu bilinen bir gerçektir. ISSF Dünyada düzenlenen tüm atıcılık disiplinlerinin en üst düzeydeki federasyonudur. Ayrıca ISSF 1896 yılında modernleşen Olimpiyat Oyunları çerçevesinde atıcılık faaliyetlerini düzenleyen tek otoritedir. FITASC Dünyada düzenlenen uluslararası sporting plak atışları atıcılık disiplinlerinin en üst düzeydeki federasyonudur.

Girne Poligonu, yukarıda belirtilen Dünya Atıcılık Otoriteleri ve 52/99 Sayılı yasamızın atış emniyet kuralları çerçevesinde düzenlenen atış yönleri ile arazi hudutları içerisinde ve çevresine, kurulduğu ve çalışmaya başladığı günden beridir hiçbir tehlike arz etmemiştir. Üzülerek görüyoruz ki 40 yıla yakın bir süredir ülkemiz sporuna ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlayan Girne Poligonu arazisi içerisinde Doğan Türk Birliği Spor Kulübünün kullanımına Bakanlar Kurulu kararı nezdinde yakın geçmiş bir zamanda yer verilmiştir. Bu karar Federasyonumuz tahtında Atıcılık Spor Camiası tarafından yersiz ve tutarsız olarak değerlendirilmekte ve kınanmaktadır. Olimpik ve Uluslararası Plak Atışları disiplinlerinde (Skeet-Compak Sporting-Sporting) hizmet veren Girne Poligonunun ve Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün bu kaostan kurtarılması elzem bir ihtiyaç durumundadır.

Bugün Girne Poligonuna yapılan bu saldırı, yarın ülkemizin en aktif ve en geniş camiaya sahip spor branşlarından olan Atıcılık Sporuna hizmet veren diğer Poligonlarımızı da tehdit etmektedir. Federasyonumuz tüm camiasıyla Cumartesi günü, Girne Raif Rauf Denktaş Poligonunda ülkemiz atıcılık sporuna karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamak ve Devlet yetkililerini bu büyük yanlıştan döndürmek amacıyla toplanacaktır.”