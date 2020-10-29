13 Kasım’a kadar gezilebilecek

“Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için düzenlenen, YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna’dan ödüllü 28 sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan sergi YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından açıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi 13 Kasıma kadar 08.00-16.00 saatleri arasında YDÜ Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

