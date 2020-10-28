Limanda gözaltı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 5 Ekim 2020 tarihinde, Ayşe Kurucu’ya ait aracın kundaklanması meselesi ile ilgili olarak Mahmut Gazi Demirel tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada yakalandığı bildirildi. Zanlının olay gününde ve saatinde iki kişi ile birlikte bölgede olduklarına dair tespit yapıldığı açıklandı. Zanlının ise uyuşturucu almak için söz konusu bölgeye gittiğini iddia ettiği belirtildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 5 Ekim 2020 tarihinde, 00.00 raddelerinde, Baykal mahallesinde, Ayşe Kurucu’nun kullanımındaki aracın kundaklandığını anımsattı. Yıldırım, Uzun süredir sürdürülen tahkikat sonucu, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, mahkeme huzurunda bulunan zanlı da dahil 2 ayrı ismin tespit edildiğini ve telefon dökümlerinin incelenerek, zanlı ile diğer kişilerin olay günü ve saatinde, bölgede olduklarının belirlendiğini söyledi.

Uyuşturucu almaya gittiklerini iddia etti

Yıldırım, zanlının, 26 Ekim 2020 tarihinde, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak üzere olduğu sırada tespit edildiğini ve tutuklandığını belirtti. Yıldırım, zanlının ifadesinde arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde almak amacı ile Gazimağusa’ya geldiğini ve olay mahallinin 40 metre gerisinde arkadaşını araçtan indirdiğini ve bir buçuk saat sonra aynı yerden aldığını ve Lefkoşa’ya döndüklerini iddia ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Yıldırım, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 13:20