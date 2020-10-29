İsmet Esenyel’in 'Varoşlarda Maraş' şarkısını ünlü sanatçı Kıraç seslendirdi

Türkiye’nin ünlü ses sanatçısı Kıraç, bu kez Maraş Bölgesi için söyledi.

Maraş’ın bir kısmının açılması üzerine, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Müsteşarı, akademisyen Doç. Dr. İsmet Esenyel'in, 'Varoşlarda Maraş' şarkısını seslendiren Kıraç, bölgenin altın sarısı kumları ve yalnızlığının hüznüne dikkat çeken şarkıya yeni bir yorum getirdi.

Sözleri Doç. Dr. İsmet Esenyel ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'a, müziği İsmet Esenyel'e, düzenlemesi, mix ve mastering'i Kıraç'a ait 'Varoşlarda Maraş'ta, klavye İsmet Esenyel, diğer tüm enstrümanlar ise Kıraç tarafından çalındı. 'Varoşlarda Maraş' şarkısının klibi tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Bu şarkıyı söylemeyi düşünüyordum

“Bu şarkının Kıbrıslılar ve Türkiye'miz için güzel olacağını düşündük” diyen Kıraç, şunları ifade etti:

‘Varoşlarda Maraş' şarkısı Kıbrıs'tan tanıdığım sevgili arkadaşım Doç. Dr. İsmet Esenyel'in bir şarkısı. Daha önce kendisi de bir albüm yaptı, orada okumuştu şarkıyı. Çok sevdiğim İsmet Hoca aynı zamanda akademisyen, bir dönem Kıbrıs'ta siyasette de bulundu, Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Müsteşarıydı. Albümü dinlemiştim aslına bakarsanız bir yıl önce bana getirmişti, çok güzel şarkıları var, çok güzel bir kalbi var İsmet Hoca'nın. İşte bu dönemde de, Maraş Bölgesi tekrar açıldığı için bu şarkının Kıbrıslılar ve Türkiye'miz için güzel olacağını düşündük. Hem Kıbrıslılara bir selam çakalım, moral verelim, bir tebrik edelim istedik, hem de zaten bu şarkıyı söylemeyi düşünüyordum, iyi denk geldi, tekli olarak yayımlamaya karar verdik. Şarkının sözlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'la yazmışlar, düzenlemesi de bana ait. Şarkının klibi, yine İsmet Esenyel tarafından, Girne Amerikan Üniversitesi katkılarıyla Maraş Bölgesi'nde çekildi.”